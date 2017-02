Shia LaBeoufi korraldatud Donald Trumpi vastasel meeleavaldusel kõlasid püssilasud

LaBeoufi kunstipärase meeleavalduse uue asukoha lähedal kõlasid eile püssilasud ning kõigi ohutust arvesse võttes pandi installatsioon esialgu kinni.

Projekt, mille nimi on «He Will Not Divide Us» liigub ühest asukohast teise. Installatsiooni seinal seisab selle nimega samasisuline loosung ning tahtjad saavad livestream kaamerasse seda sõnumit edastada. Hetkel oli sein püsti Albuquerque'i El Rey Teatri juures, kuid ohutuskaalutlustel otsustas meeleavalduse eestvedaja LaBeouf projekti hetkel sulgeda.

Politsei kohapealt tulistajat ei leidnud, kuid sellele vaatamata otsustati ettevõtmisega hetkel mitte edasi minna. LaBeoufil on seoses meeleavaldusega ka varemalt probleeme olnud ning selle eestvedajaid on pidevalt vägivallaga ähvardatud.

We have taken the stream down after shots were reported in the area. The safety of everybody participating in our project is paramount.