Pärnu klubis Mirage alustab uus peosari «Elevate»: esinevad Whogaux, Futuristik ja paljud teised

Avapeol tõmbavad peo käima Eesti elektroonilise muusika staarid Whogaux ja Futuristik. Whogaux nime taga tegutseb Cartooni üks liikmetest, kes hiljuti jõudis koos Karl-Kristjan Kingi ja Maian’iga «Eesti Laulu» finaali superhitiga «Have You Now». Futuristiku näol on tegemist andeka trummi ja bassi produtsendiga, kelle tuntumad hitid seni on «Little Bit» ja «C U Again» koos Cartooni ja Mikk Mäega.

Peole annavad võimsa sissejuhatuse Raadio 2 saate Grindtape saatejuhid Coverk & Byte. Lisaks avatakse klubis Mirage «Elevate» ja Vabariigi aastapäeva puhul teine saal, kus hea muusika eest hoolitsevad Dr. Muul ja kohalikud noored trummi ja bassi DJ-d.

Klubi uksed avatakse kell 23:00 ja peole sissepääs on alates 18. eluaastast! Rohkem infot ürituse kohta leiate Elevate Entertainmenti Facebooki lehe alt.