Angelina Jolie: Brad Pitt on suurepärane isa ja lahutus muutis meie pere tugevamaks

Jolie sõnul on ta eksmees Brad Pitt suurepärane isa ja nende pere on pärast lahutust tugevam, edastab Daily Mail.

Angelina Jolie / Heng Sinith/AP/Scanpix

41-aastane Jolie ja 53-aastane Pitt elasid koos alates 2005. aastast, tutvudes menufilmi «Mr. And Mrs. Smith» võtetel, kuid abiellusid alles 2014. aastal oma Prantsusmaa villas, kuid Jolie andis möödunud aasta septembris Los Angeleses lahutuse sisse, kuna tema sõnul oli ta mees laste suhtes vägivaldne ja tarbib liiga palju alkoholi.

Brad Pitt / JUAN MEDINA/REUTERS/Scanpix

«Mul ei ole Bradile mitte midagi ette heita, sest me oleme ikka perekond ja meil on lapsed. Kuid lahkuminek muutis meie pere tugevamaks ja tervemaks, me funktsioneerime perena edasi,» lausus Jolie.

Jolie lisas, et ta eksmees on seni suurepärane isa ja ta armastab oma lapsi.

FBI uuris juhtumit, mis toimus Jolie-Pitti eralennuki pardal, kui nad lendasid 2016. aasta septembri alguses Prnatsusmaalt USAsse. Väidetavalt oli Pitt muutunud poja Maddoxi suhtes vägivaldseks ja Jolie langetas otsuse lahutada.

Angelina Jolie / Pring Samrang/REUTERS/Scanpix

FBI teatel ei kasutanud Pitt poja suhtes vägivalda ja nad lõpetasid uurimise 2016. aasta novembris.

Lisaks uuris Los Angelese lastekaitseamet Pitti tegevust ja ka lastekaitsjad ei leidnud, et staar oleks oma poja või teiste laste suhtes vägivaldne olnud.

Jolie teatel oli lahutuse eelne ja järgne aeg tema jaoks raske, kuid ta on toibunud.

Joliel ja Pittil on kuus last, kellest kolm on nende bioloogilised lapsed ja kolm on adopteeritud.

Angelina Jolie ja Brad Pitt lastega / Scanpix

Jolie on praegu reklaamimas oma uut filmi «First They Killed My Father», mis räägib Kambodža genotsiidist.