«Prooviabielu» Kalvi-Kalle istus saate võtete ajal Helenit igatsedes ka trellide taga

«Algul kartsin vanglat, kuna kuulsin igalt poolt, kui jube koht see kõik on. Minu vanglateekond algas Rapla arestimajast. Sealt edasi viidi mind Tallinna Vanglasse ja sealt edasi Viru Vanglasse. Raplas olin 7 ööpäeva, kõik oli tore kuni suitsud otsa said. Seal ma nutsin oma naist palju taga, kuna ma ei saanud raskel ajal temale toeks olla,» kirjutab noor maamees Kalvi-Kalle Kruusamäe oma blogis.

Noor telestaar oli Tallinna vanglas 4 ööpäeva ja selle ajaga hakkas Retro FM täiega ajudele käima. «Üksnes juba helikvaliteet oli siuke, et anna kannatust. Süüa sai seal muidugi väga hästi, ei saa kurta nagu. Suitsuboksid olid pisemad kui kambrid. Muidugi kambrikaaslane tõi ühe suitsu sisse, et õhtul ka teha. Suitsu sisse tuua oli väga kerge, sest ega õieti ei kontrollitud midagi seal. Natuke patsutati kätele ja kehale ning oligi kõik. Vesi, mis sealt kraanist tuli, oli rämedalt kloori maitsega,» selgitab Kalvi, et janu kustutada, pidi kiirelt neelama.

«Prooviabielu» esimesed proovipaarid, Kalvi-Kalle / TV3

«Iga jumala öö nägin unes oma naist, mõtlesin temale nii ööl kui päeval. Olin kurb, kuna ei saanud temaga olla, kui ta mind kõige rohkem vajas, enam seda viga ma ei tee. Olen elus väga palju vigu teinud ja enam ei taha. Keerasin oma elu tuksi just valede sõprade pärast,» pihib staar blogis. 8.novembril, 2016.aastal viidi mees Viru vanglasse üle, kus ta endiselt oma musi igatses.

Helen Kõpp ja Kalvi-kalle Kruusamäe / Facebook/

«Tihti ärkasin isegi rohtude mõjuajal öösiti üles, kuna südamesse lõid valud armastatud naise pärast. Raamatuid lugeda ma ka mõttega ei saanud, sest mõtted keerlesid ainult oma musi (Helen) ümber,» kirjutab noormees, et õnneks said nad omavahel kirju saata käsikirjas ja võimalusel helistada. «Kui sain tema kirja või sain talle helistada, oli mu südames rahu. Olin õnnelik, kui sain musi häält kuulda. Võin omast kogemusest öelda, kes vanglasse lähevad ja neil on pruut, kes neid ootab, siis välja tulles on tunded ja emotsioonid laiali ning see võib suhte katki teha. Meil musiga õnneks nii ei läinud aga ega palju puudu polnud.» Loe pikemalt vanglaelu postitust siit.

TV3 pressiesindaja Kertu Jukkumi sõnul kohtusid Kalvi-Kalle ja Helen esmakordselt saate võtetel. Jukkum lükkab ümber kuuldused nagu oleks nad juba enne saadet paar olnud: «Siis peaksid nad ikka päris head näitlejad olema.»

«TV3 ega saate tooja polnud teadlikud, et Kalvi-Kalle kinnipidamisasutusse sattus. See tõsiasi selgus tootjate jaoks hiljem, kuid kurioossel kombel leiab televaataja vihjeid selle kohta juba järgmistest saadetest,» kommenteeris Jukkum.