Enamik inimesi ei soovi teada, mida toob tulevik

Eriti tahavad inimesed hoiduda ennustustest, mis on negatiivsed ja puudutavad surma, edastab Live Science.

Max Plancki inimarengu instituudi teadlased küsitlesid Hispaanias ja Saksamaal rohkem kui 2000 täiskasvanut, kellest 85 – 90 protsenti vastas, et nad ei soovi tuleviku kohta, eriti aga negatiivsete sündmuste kohta teada. 40 – 70 protsenti sõnas, et sooviksid teada tuleviku positiivsete sündmuste kohta.

Vaid üks protsent vastajatest teatas, et nad tahavad detailselt teada, mida tulevik toob.

«Vana-Kreeka mütoloogias nägi Trooja kuninga tütar Cassandra tulevikku ette, kuid ta oli neetud ja selle tõttu ei uskunud mitte keegi tema ennustusi. Meie uurimine näitas, et inimesed ei taha tulevikku kuulda ega hakata negatiivsete asjade pärast muretsema,» teatas uurija Gerd Gigerenzer.

Küsitletutelt küsiti, et kas nad tahaksid teada kümne asja kohta, mis nendega tulevikus juhtub ning mis ulatuvad väga tõsistest kuin tavalisteni.

Nende tulevikusündmuste nimekirjas olid näiteks enda ja partneri surm, millesse nad surevad, kas nad lahutavad, milliseid jõulukinke saavad ja millised on jalgpallimatšide tulemused.

Peaagu iga küsimuse kohta vastasid küsitletud, et nad ei soovi vastust, kuid oli üks erand. Kui küsiti, et kas tahaksite teada oma sündimata lapse sugu, siis enamik inimesi vastas jaatavalt. Eitavalt vastas 37 protsenti.

Teadlaste sõnul ei soovinud inimesed tuleviku kohta informatsiooni, et mitte hakata peas ketrama negatiivset stsenaariumit. Tuleviku mitte teada saamisega elimineeritakse negatiivsed tunded ja mõtted ning säilitatakse optimism.

Uurimisel ilmnes veel, et inimesed, kes eelistavad tulevikuennustusi ignoreerida, ei eelista riskida ja neil on tõenäoliselt elukindlustus.

Uurijate sõnul nad ei tea, kas saadud tulemusi saab üldistada kõigile elujuhtumitele ning kas Hispaanias ja Saksamaal saadud tulemused kehtivad ka teistes riikides.

Teadlaste sõnul kinnitas nende uuring, et ignorantsus tuleviku suhtes on levinud ja ei soovita teada, millised on tulevikus nii negatiivsed kui positiivsed juhtumid.