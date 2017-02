Skandaalse suhtesaate Helen: mul on paljudest sündmustest mäluaugud

Biomeditsiini magistrant Heleni esimene prooviabikaasa oli noortalunik Kalvi-Kalle Raplamaalt, kellega kenasti juba teisel ööl linade vahel hullati. Muide, mõlema Facebooki kontod näitavad seda, et nad on suhtes juba oktoobrikuust alates ning naudivad teineteise seltsi siiani. Pärast eilset skandaalset saadet peideti kõik jäljed sotsiaalmeediast ära, et inimestel ikka rohkem põnevust oleks.

Kaader saatest «Prooviabielu» / TV3

Helen peab endiselt ka blogi, kuhu «Prooviabielu» kaadritagusest elust pikemalt kirjutab.

«Vaatasin selle teise klipi endast ära, kus ma olin Kalvi-Kallega klubis ja mõtlesin, et ossa raks, nad olid just sellised klipid nii hästi paari sekundi kaupa kokku lõiganud, et eriti väärakas mulje minust jääks,» kirjutas Helen, et kui kedagi huvitab, siis see oli päev, kus ta olin jälle ülivarakult hommikul üleval, käinud koolis, teinud läbi pingelise võttepäeva ja siis sunniti neid klubisse minema. «Anti enne hulga alkoholi, et me ikka lollid oleksime. Seda ma tean, et meile öeldi, et ostetakse meile 50 euro eest alkoholi. Ma olin täiesti magamata (vähemalt nädal juba magamata, sest koos võtetel osalemisega pidin ma jõudma veel koolis ka käia ja koolitööd teha ja kool algas kell 8), surm silme ees tegelikkuses,» imestab telekaunitar, et ta niigi enam-vähem juttu suutis rääkida.

«Mul on paljudest sündmustest mäluaugud mitte alkoholi tõttu, vaid selle tõttu, et mu tervis oli maas,» selgitab naine, et kõike oli liiga palju.

Pöörase suhtesarja «Prooviabielu» esimesed proovipaarid, Helen / TV3

«Liisa kohta veel nii palju, et temast jäeti selline mulje, nagu ta oleks ääretult meeleheitlik. Teda teades ja teades juba enne seda klippi, mis päriselt juhtus, siis ta kutsus seda meest naljaga tantsima. Seal näitab hoopis ma ei tea mida. Ma isegi ei saa aru, mida seal näitab, aga nad on kavalalt leidnud kolm sekundit stseeni, kus nad on üksteisele lähedal,» arvab skandaalne Helen, et terve saade on selline kavalalt leitud stseenide monteerimine nagu see ikka käib stsenaariumi järgi.

