Vaata, kes mängib homsel presidendi kätlemistseremoonial taustamuusikat!

Äsja ilmunud sessioon koosneb neljast osast, mis kõik viivad erinevatesse aegadesse Andre elus. Olgu need kunagised jämmimised tudengina Kultuuriakadeemias või uued tehnilised avastused kitarrimängu juures. Neljast viimane, “Rūja”, on muusiku sõnul pühendus Lätile. “Sellise nimega on Lätis üks jõgi ja antud loo kirjutasin eelmisel kevadel, kui Lätis poes käisin!” kirjeldas Andre Maaker. “Koju tulles oli tunne, et nüüd üks lugu tuleb.”

Peale selle, et muusik on sulatanud vastvalminud videos kokku neli erinevat masti pala, on ta ka sulatanud kokku kaks erinevat masti isiksust. Kuidas see välja kujunes, selgub juba videos!

Sessioon valmis koostöös Viljandi Vibes meeskonnaga. Viljandi Vibes on akustiliste live-sessioonide kanal, mille eesmärk on tutvustada head uut Eesti muusikat ja põnevaid paiku Viljandis. Artistide seas on nii värskeid koosseise, kui ka juba paljude lemmikuteks saanuid. Kõike seda saab koostöös tänu MTÜ Eesti Muusika Ekspordile ja Eesti Autorite Ühingule. Nende tegemisi saab jälgida kodulehelt ja Facebookist.