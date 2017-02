Video rängast veast: Hollywoodi staar Harrison Ford seadis ohtu lennukitäie inimesi

Lennujaama avaldatud videost on näha, kuidas 74-aastase Fordi juhitud lennuk lendab madalalt üle ruleeriva American Airlinesi Boeing 737, milles oli intsidendi hetkel 110 inimest.

Fordi ühemootoriline Aviat Husky maandus 13. veebruaril ruleerimisteel, mitte maandumisrajal. Lennujuht andis Fordile loa maanduda rajal 20L, mis on ruleerimisteega paralleelne.

Näitleja esindaja pole ajakirjandusele kommentaare jaganud ega põhjendanud, miks näitleja sellise vea tegi. Lennundusamet uurib intsidenti ja pilooti võib ähvardada karistus hoiatusest kuni lennuloa peatamiseni.

Harrison Fordi lennuk 2015. aastal pärast hädamaandumist golfirajale / Scanpix

Ford kogub vanu lennukeid ja tal on kogenud piloot, kuid tal on olnud mitmeid nappe pääsemisi. 2015. aasta märtsis sai näitleja tõsiselt vigastada, kui tema Teine maailmasõja aegne lennuk vahetult pärast õhkutõusu Los Angelese golfiväljakule kukkus. Ford murdis õnnetuses käe ja tal oli probleeme mäluga, kuid teda kiideti, et ta suutis vältida lähedalasuvaid tihedalt asustatud piirkondi.