Tormilised tunded! «Prooviabielu» Helen ja Kalvi-Kalle jõudsid voodisse juba teisel ööl

Meditsiiniõde Liisa esimene mehekandidaat on sloveenlane Žiga. Noormees on jalgrattaga läbi sõtkunud terve Euroopa, käinud isegi Nordkapis ja tagasi Sloveenia poole tallates jäi ta Tallinnasse veidikeseks pidama. Žiga töötab ühes vanalinna turistihostelis, ta on avatud igasugu seiklustele ja sekeldustele ning kavatseb veel edasi rännata.

Kaader saatest «Prooviabielu» / TV3

Kohtumisel Žigaga oli Liisa mõnevõrra hämmingus, sest Žigal olid seljas lontis dressid, mille peale tõmmatud veel pikad sokid ja juuksed olid ka sinised. Kuid kohe selgub, et hulkurliku outfit-i taga on šarmantne hurmur, kellel jutt jookseb ja käed on ka õige koha peal. Oma hoogsa jutu ja hea tujuga võlub ta Liisat kohe. Enesekindel Žiga teeb ka iseenda arvates kõike kõige paremini - teisel õhtul keerab ta algusest lõpuni ise valmis pizza, sõtkub isegi taigna. Voodis, tõsi-küll, hoiab Sloveenia hurmur viisakalt distantsi.

Kaader saatest «Prooviabielu» / TV3

Biomeditsiini magistrant Heleni esimene prooviabikaasa on noortalunik Kalvi-Kalle Raplamaalt. Mees on 19-aastane, seega Helenist lausa kuus aastat noorem, kuid pole isegi keskkooli jõudnud. Heleni sõbranna praagibki Kalvi-Kalle kohe välja.

Kaader saatest «Prooviabielu» / TV3

Helenil endal ei ole inimeste suhtes aga mingeid eelarvamusi. Ta ei otsusta ka meeste üle selliste pealiskaudsete parameetrite järgi, nagu haridus või edukus, vaid vaatab sügavamale. Täiesti ootamatult hakkab Helenil Kalvi-Kallega kohe alguses klappima. Tõsi küll, Heleni suur kirg, hobune ja ratsutamine, ei paku Kalvi-Kallele mingit huvi. Tallis käies Kalvi-Kalle pahurdab ja jonnib nagu jaksab. Helen ei pane sedagi pahaks, sest tema jaoks sobib, kui inimene on aus ja oma arvamust endale ei hoia. Võlts keep smiling pole Heleni rida ja pahurdamine toob Kalvi-Kallele ainult punkte juurde.

Kaader saatest «Prooviabielu» / TV3

Kas mängib rollli see, et nii Helen kui Kalvi-Kalle on sündinud skoropioni päikesemärgis, ega pea kumbki tilu-lulu-romantikast lugu ja neil on sarnane huumorimeel? Igatahes on muidu üsna kriitiline ja terava keelega Helen Kalvi-Kallega koos soe ja usaldav. Nii juhtubki juba teisel ööl nende magamistoas see, mille nimel mõni teine paar kuude kaupa kinos ja jalutamas käib. Asjade nii tormilist käiku ei ennustanud keegi, aga ega tunnetele kätt ette juba ei pane!