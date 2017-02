Oscari-võitjast kultusrežissöör väisab Tallinna?

Just viimasel ajal on Balsom briti kõmumeedia teravdatud tähelepanu all, eelkõige tänu 26. jaanuaril toimunud ja avalikkuse eest hoolikalt varjatud abielutseremooniale kultusrežissöör Sam Mendesiga.

Kahe viimase Bondi filmi, nii „Skyfall“-i kui „Spectre“ lavastaja Mendes on varem abielus olnud briti näitleja Kate Winsletiga.

Kas vastne abikaasa koos Alison Balsomiga Tallinnasse kontserdile kaasa sõidab ei ole hetkel veel ametlikku kinnitust leidnud.

Alison Balsom on oodatud peaesineja klassikalise muusika piire ületavatel suursündmustel. Ainuüksi festivalil BBC Proms, kuus tuhat kuulajat mahutavas Royal Albert Hallis, on ta säranud solistina 14 aastat järjest.

Tallinnas esitab Balsom Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri solistina Guy Barkeri suure trompetikontserdi “Valgustav latern”, ning Tõnu Kõrvitsa spetsiaalselt temale kirjutatud uudisteose, mis sündis helilooja enda initsiatiivil.

Jääme põnevusega ootama!