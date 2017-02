Kevad Kanal 2 seltsis tuleb lõbus, seikluslik ja erakordselt emotsionaalne!

Telelemmikute lustakad seiklused on üheks märksõnaks eesootaval telekevadel. Juba järgmisel neljapäeval, 2. märtsil saab Kanal 2s hoo sisse kahe kange Teet Margna ja Kristjan Jõekalda seiklus läbi eksootilise Aasia. Pärast vaatajate südameid võitnud reise Lõuna-Ameerikasse, Venemaale, Indiasse ja Ameerika Ühendriikide suundub legendaarne teletandem nüüd Kagu-Aasiasse, kus avastamist ootavad Tai, Kambodža, Laos ja Myanmar. Huumoriga võtavad Teet Margna ja Kristjan Jõekalda vastu kõik kohalikud väljakutsed, toidust pöörase tänavaliikluseni. "Kaks kanget Kagu-Aasias" viib vaataja aga ka pühapaikadesse, metsikusse loodusesse ja lainetesse hullama.

Oma seiklust jätkab neljapäeviti ka Tuuli Roosma pere. Üüratus Austraalias on avastamist veel palju ja sügisel edukalt alustanud „Meie aasta Austraalias“ jätkab pere-ekspeditsiooni läbi rohelise mandri. Nii saabki taas kaasa elada Tuuli Roosma ja tema elukaaslase Arbo Tammiksaare ning nende kaksikutest poegade Andrese ja Kristjani tähelepanekutele ning avastustele, kus eksootika vaheldub eluliste väljakutsete ja lõbusate kohtumistega.

Lustlik telekevad saab tõelise hoo sisse märtsi keskpaigast, kui Kanal 2 ekraanile jõuab suur teleshow "Väikesed hiiglased". Mitmekümnes riigis ekraanid vallutanud telesaate tähtedeks on andekad ja säravad Eesti lapsed, kes kevadkuudel pakuvad vaatajatele silmapaistvaid etteasteid, ehedaid emotsioone ja ka võistluslikku pinget. Üle Eesti toimunud otsingute tulemusena näeb saates andekaid lauljaid, väikeseid tantsustaare ja lapsi, kes oma sarmi ja lõbusate juttudega kõikide südamed võidavad. Ja kuigi "Väikeste hiiglaste" tõelisteks tähtedeks on lapsed, näeb teleshows kaasa tegemas ka paljusid Eesti meelelahutajaid, teiste seas Ott Leplandi, Evelin Võigemasti ja Jüri Naela.

Kanal 2 kevadprogrammi kirevat ja mitmekesist nägu ilmestavad ka kaks järgmisel nädalal alustavat sarja, mille keskmes on tõestisündinud dramaatilised juhtumid Eesti lähiminevikust. Uus dokumentaalsari "112 - Saatuslik hetk" toob kolmapäeviti ekraanile reaalselt aset leidnud päästeoperatsioonid, mis kõik on alguse saanud kõnest hädaabinumbrile 112. Pankrannikult alla kukkunud naine, keeruline peredraama, tuleohtu sattunud laps - iga osa äratab ellu juhtumi, kus hädakõnest käivitub operatsioon, mille eesmärgiks on päästa elu. Haaravas dokumentaalsarjas põimitakse salvestisi ja dokumentaalkaadreid päästetöötajate ja ellujääjate meenutustega juhtunust.

Dokumentaalsete sugemetega on ka põnevus-draamasari "Kuum jälg", mis sel kevadel üllatab uute uskumatute lugudega Eesti kriminalistika ajaloost. Kõmulise sarja teine hooaeg taaslavastab juhtumid, kus segunevad kurjategijate kavalus ja uurijate strateegilised võtted. Erinevates aastakümnetes aset leidnud juhtumid on dokumentaalsetele materjalidele tuginedes haaravaks sarjaks kirjutanud Indrek Hargla, ajastutruu ja detailirohke "Kuuma jälje" lavastajaks on Rain Tolk. Meeldejäävaid rollisooritusi on sel kevadel oodata paljudelt Eesti tippnäitlejatelt, hooaja avaosas järgmisel neljapäeval teevad kaasa näiteks Tõnu Kark, Rain Simmul, Klaudi Tiitsmaa, Ott Kartau jt. Nagu avahooajalgi näeb nüüdki keskse saatejuhi rollis Martin Veinmanni.

Häid uudiseid on Kanal 2l aga ka kõikide aastatega armsaks saanud teletegelaste osas. Kohe järgmisest kolmapäeval võtavad ekraanil taas koha sisse „Pilvede all“ tegelased ja seda juba 14. hooaega järjest. Eesti vaadatuim telesari tähistab aprillis ka erakordselt märgilist sündmust, kui Kanal 2 ekraanile jõuab 200. „Pilvede all“ episood! Eestlaste lemmiksari ei näita väsimuse märke ja selgi hooajal on oodata mitut üllatust nii tegelaste kui sündmuste osas.

Vigureid on varuks aga ka populaarsete komöödiasarjade "Köök" ja "Naabriplika" tegijatel, kus sündmused saavad hoo sisse alates 6. märtsist. Kanal 2 ekraanile naaseb 7. märtsist uute osadega ka põnevussari "Siberi võmm", mis sügishooaja lõpus mitu küsimust õhku viskas.

Põnevaid kohtumisi ja ehedaid Eesti inimeste lugusid toovad Kanal 2 ekraanile sel kevadel Roald Johannsoni eluliste reportaažide sari „Roaldi nädal“, Teet Margna ja Kristjan Jõekalda juhitud „Nädalalõpp Kanal 2ga“, probleemsaade "C-Komando" ja Eesti suurim heategevussaade "Kodutunne". Kahe esimese saatega saavad televaatajad kohtuda juba järgmisel reedel, "Kodutunne" alustab Kanal 2 ekraanil uute lugudega esmaspäeval, 6. märtsil ja "C-Komando" asub uusi juhtumeid lahendama kolmapäevast, 8. märtsist.

Märtsikuine kevadprogramm on Kanal 2s erakordne ka Eesti filmi ja teleauhindade gala tõttu. Pühapäeval, 12. märtsil Nordea kontserdimajas toimuval galal pärjatakse möödunud aasta parimaid filmi- ja teletegijaid. Kanal 2 toob piduliku sündmuse ja seda saatva meelelahutusprogrammi vaatajateni otseülekandes koju kätte. Kodumaisele filmilainele saavad vaatajad end seada aga juba 5. märtsil, kui esimest korda jõuab tele-ekraanidele eelmise aasta hittfilm „Päevad, mis ajasid segadusse“.