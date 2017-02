Abielusaate Liisa selgitab, mis ta tõsielusaadetes osaleb: mo meelest oli ka abielusaade täielik bullshit

«On kahte sorti inimesi meie ümber- need kes kiidavad meid, kes me julgeme üles astuda televisioonis ning need, kes arvavad, et vaid labiilse närvisüsteemiga inimesed lähevad teleekraanidele. Nujah, mina ei aja tagasi, ma olengi labiilse närvisüsteemiga ja uhke ka veel selle üle. Ja selles postituses ma püüangi lahti seletada, kuidas ma olen leidnud tee telesse ja miks ma seda kõike teen,» selgitab Liisa, miks ta nüüd uut meest uuest show's otsib.

«Abielus esimesest silmapilgust» pulmad: Kristjan ja Liisa / Mari Pukk

Liisa on tabanud end mõttelt, et miks inimesed siis vaatavad neid saateid, kui need nii vastikud ja mõttetud ja täielik ajaraisk on: «Enamikul meist on telekanaleid vähemalt 30 ringi kodus olemas, kas siis tõesti teie, kes te siunate netikommentaariumis meid, kes me oma elu eeskätt lõbusaks teeme, ei leia endale selleks tunnikeseks midagi targemat vaatamist? Mina näiteks küll eriti telerit ei vaata ja veelenam ei vaata ma saateid, mis mulle ei meeldi ja minu jaoks jaburad on. Ja ma tunnistan, et mo meelest oli ka abielusaade täielik bullshit, kui see lõpuks eetrisse jõudis, kuid mina vaatasin seda vaid seeepärast, et ise kursis olla episoodidega ja meediakõmakatega. Seega selle asemel, et käite ja röögite mööda netikommentaariumeid millised sinivaalad ja füürerid ja barbie-nukud mööda ekraani jooksevad, leidke omale targemat tegevust, näiteks minge jalutama, veetke aega perega või sõpradega, sest te olete kõik ju ideaalvormis, missitiitli väärilised,» soovitab telestaar vihastel kommentaatoritel teha.

Abielus esimesest silmapilgust / TV3

Liisa sõnul on kommenteerijad ididoodid ja neil pole oma elu.

Pöörase suhtesarja «Prooviabielu» esimesed proovipaarid, Liisa ja Ziga / TV3

Liisa huvi sai reality-saadete vastu juba päris noorena ja seetõttu on ta neis ka osalenud, et näha, kuidas asju tehakse. «Lihtsalt, et te teaks siis igas telesaates on omal kohal näitlemine ja ma veelkord kordan, et peab ikka tainapea olema, kes reaalselt arvab, et telesaatesse minnakse meest otsima,» põrutab neiu blogis oma «fännidele».