Pildid: armastatud saatejuhtidest Rohke Debelak ja Olaf Suuder said läbi raskuste merekarud

Sügisel siseveekogude laevajuhiks õppima asunud Suuder tunnistas, et viiepäevane kursus andis kamaluga praktilisi oskusi.

«Meile õpetati algtõdesid merepäästest, enesepäästest ning tulekustutamisest,» tutvustas ta põneva kursuse sisu. «Lühidalt kokkuvõttes kirjeldan seda aega kui lõbustuspargi erinevatel atraktsioonidel turnimist – ise pidin kõik läbi tegema, samas teadsin, et olen Revali Merekooli spetsialistide poolt turvatud,» lisas ta.

Ka Kivistik kinnitas, et arusaam ohutusest ja turvalisusest paranes kuhjaga.

«Meeleolukamaid osasid kursusest oli enesepääste, kus pidime suutma termokostüümides vee peale jääda ning samas omavahel koos püsida,» selgitas ta.

Kõige keerulisemaks pidas Suuder orienteerumist pimedas ruumis.

«Täiesti kottpimedas ruumis hakkama saada ei ole inimesele loomuomane, meie ülesanne oli veel ka abivajajat aidata,» tunnistas ta. Kivistiku jaoks oli aga esmakordne erineva päästevarustuse kandmine. «Sain kogemuse, mis tunne neis riietes on. Tegin turvalises keskkonnas õppuse läbi ja kui nüüd päriselt peaks sarnane olukord ette tulema, olen rahulikum,» sõnas ta.

Kursusel osalejad teadsid, et neid ootab ees pingeline nädal, mida kroonis 70-küsimusest koosnenud teoreetiline test, mille edukaks läbimiseks oli vaja teadmisi ammutada ka jooksvalt, praktika käigus.

Sellest, et tegemist oli andekate õpilastega, annab tunnistust tõsiasi, et kõik grupi liikmed läbisid eksami edukalt. Nii on ka Kivistikul ja Suuderil Revali Merekoolist sertifikaat, mis lubab laevale madrusena praktikale minna. «Eks kevadel vaatame laeva välja,» lubas Kivistik.

