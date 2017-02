Video: kümneaastane tüdruk palus politseilt abi matemaatikaülesande lahendamiseks

Lena Draper kontakteerus politseiga Facebookis teatades, et ta ei oska matemaatika kodutööd teha ja kas nad oskavad teda aidata, edastab The Sun.

Tüdruk sai teate: «Seda Facebooki lehekülge ei jälgita 24/7. Kui on tegemist ohuolukorraga, siis helistage 911. Kui ei ole ohtu, siis helitage valvetelefonil 740 387 2525. Kui on midagi muud, siis vastame teile esimesel võimalusel. Tänan».

Kuid lapse sõnum jäi silma ka politseinik B.J. Gruberile, kes tahtis tüdrukut aidata.

Lena Draper teatas Gruberile, et ta ei saa hakkama tehtega (8+29)x15. Politseinik soovitas lapsel 8 ja 29 kokku liita, saades 37 ja siis selle korrutada 15ga.

Siis saatis Lena politseinikule raskema tehte (90+27)+(29+15)x2 ja palus abi selle lahendamisel.

Gruber, kellel endal on kolm last, selgitas tüdrukule, et sulgudes olevad arvud tuleb liita, siis liita vastusarvud ja lõpuks korrutada kahega.

Kuid Facebooki kasutajate sõnul ei saa nii õiget vastust, vaid esmalt tuleb liita teises sulgudes olevad arvud ja korrutada saadud vastus kahega ning siis liita esimese sulgudes olevate arvude summa.

Tüdruku ema Molly Draperi arvates on teisel viisil saadud vastus õige. Samas ta tänas Facebookis politseinikku, kes oli nõus ta tütart matemaatikaülesandega aitama.

Kui politseinik Gruber kuulis oma veast, siis tegi see talle nalja.

«Tundub, et ma jäin matemaatikaga hätta ja ei oska arvutada, kuid samas on mul hea meel, et laps sai probleemi tekkides politseiga suhelda. Ema Molly oli meile tänulik, sest tüdruk ei pidanud üksinda aju ragistama,» lisas politseinik.