Video: Eesti naishokimängijatel on ka kogemusi vastu hambaid saamisega

Väga agressiivseid kakluseid spordis näeb vaid jäähokis NHLi mängusarjadel, kus näkku peksmine on üks osa šõust. Kuigi naistemängus on kaklemine keelatud, on ka Eesti jäähoki naiskonnas nii mõnelgi kogemus kuidas jääplatsil vastu hambaid saada.