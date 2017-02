Longyearbyenit tabas lumelaviin, üle 200 inimese evakueeriti

Teravmägede kuberneri Kjerstin Askholti teatel ei ole veel leitud kannatanuid ega hukkunuid, edastab The Local.

Longyearbyen / Junge, Heiko/NTB/Scanpix

«Mei ei olnud andmeid, et linna võib tabada lumelaviin. Kuulsime järsku põmakat ja majad hakkasid kõikuma, lumi lükkas mootorsaane ja autosid eest. Lumemass oli nii tugev, et lükkas auto minu naabri majja,» teatas kohalik elanik Nils Lorentsen.

Longyearbyen / Junge, Heiko/NTB/Scanpix

Frank Johnny Olsen oli koos sõpradega ja kahe lapsega majas, mida lumelaviin tabas, kuid õnneks nad pääsesid eluga.

Päästjate teatel hävines kaks maja, milles elas 13 inimest, veel 75 maja elanikud evakueeriti.

Väljaanne Svalbardposten teatel suundusid pärast laviini sündmuspaika 100 – 150 inimest, kellel on labidad ja otsimisseadmed, kuna arvati, et keegi võis jääda laviini alla või kokku varisenud majadesse. Paigas on abistamas ka parameedikud.

2015. aasta detsembris tabas Longyearbyenit samuti lumelaviin, siis hukkus kaks ja sai vigastada üheksa inimest.

Longyearbyen pärast 2015. aasta lumelaviini / AFP / Scanpix