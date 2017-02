Elu24 video! Ariadne: Martti on päris palju aidanud mind just enesekindluse poole pealt

Araidne kaunistast teiste artistide seas ka ketsipaari ning tunnistas, et tema pigem ei oska joonistada. «Aga ma andsin endast parima,» lisas noor lauljanna naerdes, et ta on ikka üdini muusikainimene ja kunstiga väga kokku ei puutu.

Kui Araidne saaks valida kontsakingade või ketside vahel, kumb oleks tema eelistus? «Kahtlemata ketsid,» on naine kindel.

Ariadne astub Eesti Laulu finaalis üles eelviimasena: «Tegelikult ei ole erilist vahet. Kui ma astuks üles esimesena, siis oleks ikka mingi närv sees, sest ma oleks esimene, aga samas, kui olen täitsa lõpus, siis jõuab närvi üles kerida,» usub lauljanna, et kokkuvõttes vahet ei ole ja hakkama saab samamoodi.

Oma lavanärvi taltsutab lauljanna rahuliku hingamisharjutusega: «Hingan sügavalt sisse ja jälle välja järjest ja keskendun hetkele, milles ma praegu olen,» selgitas lauljanna, et enne lavale minekut keskendub ta oma etteastele.

Ootamatu kuulsus on Ariadne sõnul veidi harjumatu: «Aga ma arvan, et saan sellega hästi hakkama,» on naerusuine neiu positiivne.

Kuidas on teda toetanud kallim Martti Hallik ja mis nõu on temalt tulnud?

«Martti on ikka päris palju mind aidanud just selle enesekindluse poole pealt ja kuidas suhelda kaameraga ning intervjuusid anda,» tõdeb Araidne avameelselt, et Martti on talle kuulsuse teel palju abiks olnud.

Vaata videost, mida mõtles Ariadne, kui sai teada, et rahvas hääletas ta finaali!