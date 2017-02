Fännid, bronnige ajad! Trad.Attack! avalikustas uue albumi «Kullakarva» esitluskontsertide kuupäevad

Albumi esitlustuur viib bändi esinema väga paljudesse riikidesse nii Euroopas kui mujal maailmas ning rõõmu uuest muusikast jagab bänd loomulikult ka kodumaise publikuga!

Trad.Attack!’i selle suve ainukesed kontserdid Eestis toimuvad:

30. juunil Telliskivi Loomelinnaku hoovis Tallinnas

26. augustil Treski Küüni heinamaal Setomaal

Trad.Attack!ile omaselt tulevad need kaks kontserti suurejoonelised, tuues lavale visuaalkunsti ning ohtralt valgustehnikat. Lisaks Trad.Attack!’ile kuuleb neil õhtutel veel kahte ägedat Eesti artisti.

Trad.Attack! tuli kolm aastat tagasi ootamatult Eesti muusikamaailma ja suutis oma värske lähenemise ning energiaga võita palju südameid. Lisaks on bändi tunnustanud ka kriitikud ning selle aja jooksul on Trad.Attack! võitnud 14 muusikaauhinda, mille hulka kuuluvad ka Aasta ansambli ja Aasta albumi tiitel Eesti Muusikaauhindade jagamisel. Oma lühikese tegevusaja jooksul on Trad.Attack! esinenud väga palju välismaal ja andnud kontserte juba 27-s riigis. Eestis esineb bänd harva, kuid seda erilisemad need kontserdid on!

Trad.Attack! mullusel Viljandi pärimusmuusika festivalil. / ELMO RIIG/SAKALA

Telia klientidele on piiratud koguses pileteid 20% soodsamalt. Piletid tulevad müügile Piletilevis 1. märtsil!

30. juunil Telliskivi Loomelinnaku hoovis Tallinnas.

26. augustil Treski Küüni heinamaal Setomaal.