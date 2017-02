Surnukuuri, kus asub Kim Jong-nami surnukeha, üritati sisse murda

Malaisia politsei uurib Kim Jong-nami surma kui mõrva ning nad küsitlevad Malaisias resideeruvaid Põhja-Korea diplomaate ja Põhja-Korea riikliku lennufirma Air Koryo esindajaid, edastab The Guardian.

Malaisia politsei peadirektor Khalid Abu Bakar sõnas, et Põhja-Korea saatkonna juhtivdiplomaate ei ole kinni peetud, vaid nad abistavad neid juhtunu uurimisel.

Malaisia ja Lõuna-Korea meedia teatel viitab seni teadaolev, et Põhja-Korea liider Kim Jong-un ja juhtkond on Kim Jong-nami surma taga ning selle panid toime Põhja-Korea agendid, kellest osa on välismaalased.

Kim Jong-nam (vasakul) ja Kim Jong-un / Shizuo Kambayashi, Wong Maye-E/AP/Scanpix

«Meie andmetel üritati murda sisse haigla surnukuuri ja selle tõttu karmistati turvameetmeid. Me ei saa lubada kellelgi surnukeha ega asitõendeid kahjustada,» teatas politseijuht.

Venemaal ja Šveitsis hariduse saanud Kim Jong-nam elas alates 2000. aastast välismaal, olles samas Põhja-Korea ja oma pere karm kriitik.

Ta kaotas üheksa päeva tagasi elu Kuala Lumpuri lennujaamas, kus üks naine pihustas talle mingit mürki näkku, tal tekkisid terviseprobleemid ja ta suri lennujaama parameedikute hoole all.

Malaisia võimud arreteerisid juhtunuga seoses neli inimest, vietnamlanna, indoneeslanna, malaislase ja põhjakorealase. Indoneeslanna sõnul teda peteti, sest ta arvas, et ta osaleb mingis tõsielu naljasaates.

Malaisia politsei sõnul on kõik neli kinnipeetut väljaõppinud agendid, kes oskavad avalikes kohtades peaaegu nähtamatult salamõrvu toime panna.

Uurijatele ei ole veel teada, millist mürki Kim Jong-nami tapmiseks kasutati, kuid see mõjus väga kiiresti. Lisaks ei kandnud tapja kindaid, vaid pihustas ainet paljaste kätega.

Põhja-Korea valitsevasse suguvõssa kuulunud Kimi tapmine tekitas Malaisia ja Põhja-Korea vahel diplomaatilisi pingeid.

Põhja-Korea suursaadik Kang Chol esitas Malaisia võimudele nõudmise, et Kim Jong-nami surnukehale ei tohi lahkamist teha ja see tuleb Põhja-Koreale üle anda.

Põhja-Korea suursaadik Malaisias Kang Chol / MANAN VATSYAYANA/AFP/Scanpix

Kuala Lumpur keeldus sellest ja teatas, et jätkab juhtumi uurimist. Malaisia politsei teatel on teatatud Kim Jong-nami perele, kes elab Hiina erihalduspiirkonnas Macaus, et nad surnukehale pärast lahkamise tegemist ja uurimise lõppu järele tuleksid.