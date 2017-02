Kisub veidraks: Ricky Martin avaldas oma kummalise fetiši, mis võib lõhkuda ka suhte

Hiti «Livin' La Vida Loca» autor paljastas, et tema tulevasel partneril peavad olema ilusad jalad ning kontrollib asja enne üle kui inimesele pühenduma hakkab.

45-aastane popstaar Ricky Martin tunnistas, et vaatab ka uue inimesega tutvudes tema jalgu: «Mul on hull jala-fetiš. Kui aus olla, siis see on halb.»

Staar tunnistas, et asi võib tema jaoks ka suhte katki jätta: «Ilusad jalad on ilusad jalad. Koledad jalad on nagu pardivõitlused.»

Ricky Martin, Jwan Yosef / Scanpix

Paistab, et Ricky on leidnud omale lõpuks ka mehe, kes vastab kõigile tema nõudmistele - mees on kihlatud Jwan Yosef'iga, kellega tutvuti sotsiaalmeedias.

«Meil on kõik lahe, ma olen õnnelik,» kommenteeris laulja suhet jutusaates «Harry».