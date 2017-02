Pilk peale! Katy Perry avastab hittsingli muusikavideos futuristlikku teemaparki

Muusikavideo teemaks on Oblivia, ehk futuristlik teemapark, mida Katy asub avastama. Video filmiti üles juba jaanuaris ja võtted kestsid kolm päeva.

Režissööriks oli Grammy auhinnaga pärjatud Matthew Cullen, kes on loonud ka Katy varasemad videod «Dark Horse» ja «California Gurls».

Katy Perry / Promopilt

Katy Perry muusikat on maailmas striimitud juba üle 18 miljardi korra. Lisaks on Katy maailma järgitavaim kuulsus Twitteris.

Katy uut singlit «Chained to the Rhythm» on vaid nädalaga Spotifys kuulatud üle 20 miljoni korra!