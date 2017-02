Räpipunt 5MIINUST oma muusikast: roppus pole eesmärk, see on vahend! Loosis auhind!

Mis iseloomustab bändi 5MIINUST?

Vaba kava, armastus elu vastu ja kõik mis selle ümber tiirleb. Ja loomulikult fun, fun, fun!

Kust tuli mõte teha bänd nimega 5MIINUST?

Väljas oli kossurõngas, seda me mängisime. Pidime tegelikult minema paadiga sõitma, aga nii jura ilm oli, et hakkasime selle asemel hoopis bändi tegema. Joppas, et too päev oli sitt ilm. Oleks olnud hea ilm, pole bändi. Oli 23. august, 2015.

Miks just räpp?

Kõik oskavad ju räppida, hea lihtne. Sa ei pea isegi viisi pidama.

Kust algas kuuluse tee?

Padast Tallinnas, kus live`i tegime. Me täitsime tuksleva ja niiske augu Eesti hip-hopis, mida enne poldud täidetud. Mõnus, et saame teha mussi nii, et endal on naljakas ja teistel tore. 5MIINUST on positiivne!

Teie lugudes on palju roppusi, mis paljudele ei pruugi meeldida?

Teema on küll roppused, aga kui kuulata meie plaati, siis see pole ropum, kui ükskõik milline teine julge plaat. Roppusega on ka see asi, et kõik inimesed on ju ropud. Kes mõtleb salaja, kes julgeb välja öelda. Tegelikult ju midagi hullu pole, kui öelda sekka ka mõni ropp sõna.

Osale 5MIINUST auhinnamängus!

Kõigi õigesti vastanute vahel läheb loosi „Aasta plaat“ koos lisaüllatustega, mille seas on ka bändiliikmete autogrammid!

Auhinnamängus osalemiseks: vaata videolugu, vasta küsimusele ja jäta oma kontaktandmed

Küsime: mis ei tohi bändi 5MIINUST backstage’is olla?

Loosimine toimub pühapäeval, 26. veebruaril.