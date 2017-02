Video: rivaal süüdistab tulnukakütti videote võltsimises

SecureTeam10 on Youtube’is üks vaadatumaid kanaleid, mille vastu tunneb huvi ligi 800 000 kasutajat, edastab Daily Mail.

Kuid nüüd teatas rivaalist kanal Lions Ground, et SecureTeam10 omanik Tyler Glockner paneb meelega üles võltsvideoid, lollitades nende vaatajaid ja teenides päevas umbes 745 dollarit.

Lions Groundi teatel on eriti räigeks võltsinguks SecureTeam10 video, millel olevat Antarktikas ümar tulnukate alus, tegemist olevat hoopis teises paigas asuva kohaga, mida on arvutis töödeldud, et jätta muljet pooleldi jääs olevast koopast koos «lendava taldrikuga».

Väidetav ufo Antarktikas / Youtube

SecureTeam10 kõige vaadatumad videod ongi nimetatud Antarktika «lendav taldrik», Alžeeria taevas nähtud ufo ja Jaapani hauakamber Marsil.

Marsil ja Jaapanis asuva objekti võrdlus / Youtube

SecureTeam10 teatas möödunud aasta detsembris, et Antarktika jääs asub ka kunagine natside baas, kuid samas oli kohe selles kahtlejaid.

Veel on selles kanalis näha ufot Kuu läheduses ja tulekera meenutavad objekti liikumas Rahvusvahelise kosmosejaama juures.

Väidetav ufo Kuu juures / Youtube

Lions Groundi teatel kahjustab nimetatud kanal ufoküttide mainet, kuna riputab üles võltsinguid ja takistab korralikku uurimist.

Marbellas tegutsev konkurentskanal tegi ka videoid, milles enda teatel paljastab kõik võltsingud.

«SecureTeam10 on lollitanud tõsiusklikke ufoentusiaste, kasseerides oma videote ja informatsiooni eest kena raha, samas seljataga kergeusklike üle irvitades,» teatas Lions Groundi omanik Heathcliff.