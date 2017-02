Elu24 video! Liis Lemsalu: kõik need konkursid on alati nii närvesöövad

«Ma joonistas, maalin, kritseldan,» rääkis tuntud lauljanna Liis Lemsalu Elu24-le, et kunst ja disain ei ole talle sugugi võõras. «Mulle väga meeldib kunsti teha või end läbi käte väljendada,» lisas lauljanna, et teda on inspireerinud Mehhiko maalikunstniku Frida Kahlo ja Eesti maalikunstnik Merike Estna.

Täna avaldas Liis ka oma Eesti Laulu finaalloo eestikeelse versiooni. «Kuna koguaeg on olnud pidev ja suur jutt selle kohta, et eestikeelseid lugusid on sel aastal nii vähe, siis tekkis mõte, et miks mitte avaldada austust meie emakeele vastu,» lisas Liis, et lugu in vabariigi aastapäevaks austus meie riigi ja ilusa keele vastu.

Eesti laul 2017 teise poolfinaali melu ja fotosein, Liis Lemsalu taustalauljatega / Erlend Štaub

Liis Lemsalu astub oma looga «Keep Running» finaal-show'l üles esimesena. «Ma ei tea, kas see on hea või halb, aga tahaks loota, et see ikkagi on hea,» loodab naine, et ehk on nii vähem närvitsemist. «Pole vist varem elus kunagi pidanud esimene olema sellistel võistlustel.»

Eesti Laulu osalemine on artistide jaoks stressirohke aeg. Kui pabinas on selle möllu sees kogenud lauljanna Liis ise? «See on alati närvesööv. Kõik need konkursid on alati nii närvesöövad,» tunnistas lauljanna.

