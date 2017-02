Staarid, kes on Oscarit väärt, kuid ei ole seda veel saanud

Businessinsider.com teatel on palju staare, kes on oma rollitäitmiste eest Oscarit väärt, kuid millegipärast ei ole seda veel saanud. Osa neist staaridest on jõudnud siiski vähemalt kahe Oscari nominatsioonini.

Glenn Close – aastatel 1983 – 2012 sai Close kuus Oscari nominatsiooni. Viimati sai ta nominatsiooni 2012. aastal peaosatäitmise eest filmis «Albert Knobbs».

Glenn Close / ROBYN BECK/AFP/Scanpix

Sigourney Weaver – ta sai 1979. aasta ulmelinateose «Alieni» petegelase Ellen Ripley rolli eest Oscari nominatsiooni, kuid ei võitnud. Veel sai ta naispeaosatäitja nominatsiooni ahviuurija rolli eest 1988. aasta filmis « Gorillas in the Mist: The Story of Dian Fossey». Weaveri sõnul ei ole tulnukate ega teadusteemalised filmid Oscarite määrajate seas populaarsed.

Sigourney Weaver / Ian West/PA Wire/Press Association Images/Scanpix

Annette Bening – ta on saanud kolm Oscari nominatsiooni, kuid on alati auhinnast ilma jäänud. Viimati sai ta nominatsooni 2011. aastal rolli eest filmis «The Kids Are Alright», kuid siis läks Oscar Natalie Portmanile baleriini kehastmise eest linateoses «Black Swan». Sel aastal ei saanud ta nominatsiooni filmis eest «20th Century Women».

Annette Bening / Paul Drinkwater/AP/Scanpix

Tom Cruise – teda kas armastatakse või vihatakse, kuid tal on Oscari väärilisi rolle. Ta sai 2000. aastal meeskõrvalosatäitja nominatsiooni rolli eest filmis «Magnolia», kuid Oscar läks Michael Caine’ile osatäitmise eest filmis «The Cider House Rules».

Tom Cruise / Evan Agostini/AP/Scanpix

Joaquin Phoenix – 2006 jäi ta Oscarist ilma, kuigi ta etteastet muusikalises filmis «Walk the Line», kus ta kehastas muusik Johnny Cashi, peeti auhinna vääriliseks. Oscari sai siis nüüdseks lahkunud Phillip Seymour Hoffman Truman Capote’i rolli eest filmis «Capote». Phoenix ja Hoffman töötasid koos 2012. aasta filmis «The Master», kuid Phoenix jäi jälle Oscarist ilma. Siis sai selle Daniel Day-Lewis USA presidendi Abraham Lincolni kehastamise eest.

Joaquin Phoenix / Byron Purvis/AdMedia/SIPA/Byron Purvis/AdMedia/SIPA/Scanpix

Viola Davis - ta on saanud alates 2009. aastast kolm Oscari nominatsiooni, esmalt rolli eest filmis «Doubt», siis «The Help» ja kolmandaks sel aastal linateose «Fences» eest.

Viola Davis / KEVIN WINTER/AFP/Scanpix

Will Smith – see staar on saanud kaks Oscari nominatsiooni, kuid mitte Oscarit. 2002. aastal kandideeris ta meespeaosa Oscarile rolliga filmis «Ali», kuid see läks Denzel Washingtonile osatäitmise eest linateoses «Training Day». Kui Smith oleks siis Oscari saanud, oleks ta teine tumedanahaline näitleja, kes kunagi Oscari saanud on. Teiseks osutus siiski Washington. Esimese tumedanahalise meespeaosa täitjana sai 1964. aastal Oscari Sidney Portier.

Smithi sai teise Oscari nominatsiooni 2007 rolli eest filmis «The Pursuit of Happyness».

Will Smith / Z5327 Soeren Stache/Scanpix

Gary Oldman- inglasest karismaatiline näitleja, kes kahjuks vist Oscari jagajatele ei meeldi. Ta sai meeskõrvalosatäitja Oscari nominatsiooni 2012. aastal rolli eest filmis « Tinker, Tailor, Soldier, Spy».