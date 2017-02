Elu24 video! Elina Born: ma tean rohkem, mida ma teen ja mida ma tahan öelda

Lauljanna Elina Born astub finaal-show'l üles kuuenda artistina. «Ma arvan, et järjekorranumber ei mängi olulist rolli. Loeb ikkagi lugu ja esitaja,» kostis Elina, et kuues esineja on tore olla küll.

Eurovisioonil Eestit koos Stig Rästaga esinenud Elina tunneb, et seekord Eesti Laulust osavõttes on ta iseteadlikum ja enesekindlam. «Ma tean nagu rohkem, mida ma teen ja mida ma tahan öelda.»

Finaal-show kohta rääkides jääb Elina pigem salapäraseks ja suuri muutusi ei paljasta: «Eks näis,» lisas lauljanna muiates.

«In or Out», Elina Born - 9007001 / Erlend Štaub

Poolinaalis astus Elina üles üliseksikas kostüümis, mis tekitas fännides palju elevust ja vastukaja ka sotsiaalmeedias. «Ma olen lugenud küll kommentaare. Kõik, mis on minuni jõudnud, on väga positiivne olnud. Lõppkokkuvõttes tahtsin ma ise sellist kostüümi ja olen väga õnnelik, et ma sain selle,» rääkis Elina, et ka finaal-show riietus sünnib koostöös Jana Hallasega. «Mis tuleb või mis ei tule, eks seda näis.»