Lõbusa telemängu «Suure tähe väike täht» võistlejateks on armastatud eesti staarid. Kuid et asi oleks täiesti pöörane, kutsutakse appi oma väikesed järeltulijad, sest teada ju, et lapsesuu ei valeta.

Uus lõbus heategevuslik telemäng «Suure tähe väike täht» stardib TV3-s juba märtsis.

Vaata videost!