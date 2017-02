Evelin Ilves on hämmingus: president, kelle kõige olulisem roll on valvata põhiseaduse täitmise järele, rikub avalikult ja häbita seadust

Presidendi avalike suhete nõunik Taavi Linnamäe sõnul on 25 aastaga välja kujunenud praktika, et riigipead ei kasuta ametlikult oma puhkust, vaid on leidnud võimaluse puhata ja perega aega veeta oma igapäevaste töökohustuste vahel, vahendab Postimees.

«Selle põhjust tuleb otsida keerukas asendamise korras ning õigusraami mitmetitõlgendatavuses. Samas ei ole selline olukord mõistlik ning seepärast on presidendi kantselei pöördunud ka riigikogu esimehe poole palvega riigipea puhkust puudutav õigusruum üle vaadata,» ütles Linnamäe.

President Kersti Kaljulaid. / Mailiis Ollino/

Uudisest on hämmingus Evelin Ilves: «President, kelle kõige olulisem roll on valvata põhiseaduse täitmise järele, rikub avalikult ja häbita ise seadust. Mis ametikohal töötav teine inimene saaks niiöelda «mitteametlikult», lihtsalt lambist puhkusele sõita?» küsib endine presidendiproua.

«Me lihtsalt ei vormista puhkust, aga töökohustusi talle ka ei planeeri??? Eriti silmakirjalik on kantselei avaldus, et «me otsime võimalust, kuidas president ei peaks puhkusehüvitist vastu võtma» - kuidas ta saakski võtta, kui talle puhkust ei vormistatagi? Oleme tõesti jõudnud uuele silmakirjalikkuse tasemele... Kuhu sa teel oled, kulla Eesti riik?» tahab naine teada.

Loe pikemalt president Kersti Kaljulaidi puhkuse kohta SIIT.

Kummaline on see, et Evelin Ilvese silmis ei ole silmakirjalik eramaa toetuse skandaal, mille kohta Postimees kirjutas SIIN.