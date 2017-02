Dave Benton nimetab Tommy Emmanueli kitarrimonsteriks

Mida aga arvavad kitarrivirtuoosi esinemistest ja tema oskustest Eesti tuntuimad muusikud? Dave Benton nimetab näiteks Tommy Emmanueli kitarrimuusika suurkujuks.

Muusik Dave Benton: ma ei oskai kirjelduseks paremat sõna leida kui kitarrimonster

David, kas mäletate, millal tutvusite esimest korda Tommy Emmanueli loominguga?

Jah, see oli väga ammu aega tagasi, ma jõudsin temani läbi teise modernse kitarristi nimega Jesse Cook, kelle salvestusi ma huviga jälgisin. Nendes salvetustes mainiti ka Tommy Emmanueli nime ja hakkasin otsima tema muusikat, et kuidas ja mis stiili ta mängib. Tommy on uskumatult rütmiline monster, kui nii tohib öelda. Ta on kahtlemata selle muusikastiili suurkuju. Ma ei oska tema kirjelduseks paremat sõna leida kui kitarrimonster.

Milline on Teie lemmikteos, mida olete kuulnud Tommy loomingust?

Minu vaieldamatu lemmik on esinemine, kus ta on laval koos John Jorgensoni ja Pedro JavierGonzáleziga ning nad esitavad ühiselt lugu «Sultans of swing» ansamblilt Dire Straits.

Ta ise on öelnud, et on terve elu, 4-aastasest peale, veetnud mängides muusikat ja pakkudes rahvale meelelahutust. Ja pole tahtnudki mitte midagi muud teha. Kas usute, et inimene võib olla õnnelik tegeledas kogu elu vaid muusikaga?

Kui vaadata tema esinemisi, siis on seda ka näha. Üks asi on mängida kitarri, hoopis midagi muud on teha seda viisil, nagu Tommy seda teeb. See, mida see mees laval korda saadab, on midagi enamat, kui kitarri mängimine. Mulle meeldivad paljud soolokitarristid, aga ainult Tommyl on olemas see erakordne «miski», mis tõstab ta minu jaoks teistest kõrgemale.

Mul on ülimalt hea meel, et nüüd avaneb võimalus teda oma silmaga Tallinnas näha. Ja ma soovitan kõigile, kes peavad lugu kõrgeklassilisest meelelahutusest, seda kontserti külastada, sest sellist võimalust ei avane just iga päev. Tommyl on kitarr, mis jutustab kuulajale oma loo.

Piletid müügil Piletilevis.