Saksa kunagine populaarne näiteljanna Marika Rökk võis olla nõukogude agent

Egiptuses Kairos sündinud Ungari juurtega Rökk sai kuulsaks 1930. aastatel, mil natside propagandaminister Joseph Goebbels ostustas, et Saksamaal peab olema oma filmistaar, kes on võrdne kuulsate Hollywoodi tähtede Rita Hayworthi ja Ginger Rogersiga, edastab The Telegraph.

Marika Rökk / 90060/KPA/picture-alliance / KPA Copyright/Scanpix

Saksamaa luurearhiivi doklumentide kohaselt võis Kolmanda Riigi esinäitlejanna Rökk olla nõukogude agent, kes edastas Saksamaal kogutud luureinfo Moskvasse.

Pärast Teist maailmasõda sai Rökk kahe aasta pikkuse näitlemiskeelu, kuna teda peeti natside käsilaseks. Hiljem ta rehabiliteeriti ja ta uus tõus oli 1940. aastate lõpus, mil ta uuesti populaarseks muutus.

Rökk tegi oma karjääri jooksul rolli 40 filmis, ta suri 2004. aastal, olles 90-aastane.

Nüüd päevavalgele tulnud luuredokumentide kohaselt kahtlustas Lääne-Saksamaa luure, mida juhtis endine, kuid rehabiliteeritud nats Reinhard Gehlen, pärast sõda Rökki, et staar luuras venelaste heaks. Dokumentides kasutati näitlejanna kohta numbrit 1051.

Marika Rökk / Votava/picture-alliance / dpa/Scanpix

Gehleni allikate andmetel suhtles Rökk Nõukogude Liidu agentidega ja venelased palkasid filmitähe ta agendi Heinz Hoffmeisteri kaudu, kes samuti luuras venelaste heaks.

Lisaks kahtlustas Saksamaa Teise maailmasõja järgne luure, et Rökki abikaasa, režissöör George Jacoby oli samuti Nõukogude Liidu agent.

1951. aastal teatas Rökk ajakirjanduses, et ta avas Düsseldorfis käsitööpoe. Saksa luuredokumentides mainitakse selle kohta, et tegemist oli kavala manöövriga, kuna poe varjus oli tal lihtsam luuretegevust jätkata.

Samas ei ole Saksamaal nüüd avalikustatud kunagistes luuredokumentides kindlaid andmeid, kas Rökk oli nõukogude agent ega ka seda, millist infot ta venelastele edastada võis.

Saksa meedia teatel ei ole Rökki seotust Nõukogude Liiduga tõestatud, seega on tegemist spekulatsiooniga, sest kuulsaid ja ilusaid naisi on alati seostatud luurega.