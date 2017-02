Kas te teate, mis on ühist Hirmsal Henryl ja Artjom Savitskil?

Artjom, millist tööd täpsemalt teed?

See on kaudselt seotud ülikoolis õpitud erialaga. Minu töö seisneb selles, et kui välismaalt tulevad multikad võõrkeeltes, siis mina salvestan Eesti parimaid pealelugejaid, kelleks on enamasti Eesti näitlejad. Edasi miksin hääle ja taustad kokku ja lasen kanali jaoks välja. Hetkel tegelen multifilmidega "Hirmus Henry” ja “Littlest Pet Shop”.

Päris paljud on minult juba kolm või neli aastat küsinud, et kas mina laulan multika "Hirmus Henry" tunnusmeloodiat – vastan teile kõigile jaa! Päris irooniline ongi see, et nüüdseks salvestan ma seda multikat päriselt. Ma olen väga rahul, et mulle see pakkumine tuli ja mulle väga meeldib seda teha.

Kuidas tööprotsess täpsemalt välja näeb?

Kui näitleja tuleb, salvestan ära vajalikud osad. Me loeme ühe multika korraga ning ei tee otseseid peatusi. Kuna näitleja reageerib inglise keelsele tekstile alati väikse hilinemisega, siis pärast salvestust puhastan ma klipid ja panen valminud repliigid kohakuti võõrkeele omadega. Kui on vajalik, siis loeme sisse ka parandused. Lõpuks panen hääle ja taustade balansid paika, miksin ja väljastan kanali jaoks.

Kes on need Eesti näitlejad, kelle häältega oled seni laste heaks töötanud?

Hetkel teen "Hirmus Henry" multifilmi tarbeks koostööd Mihkel Tikerpaluga. Teine multifilm, milleks on "Littlest Pet Shop", seda loeb peale Ursula Ratasepp-Oja.

Sa ise neid lapsi hiljem ei näe, kes nendest multifilmidest rõõmu tunnevad, kuid mis tähendab suures pildis laste jaoks töötamine? Millise tundega sa hommikuti tööle lähed?

Ma olen tegelikult alati tahtnud laulmise kõrvalt tegeleda stuudiotööga ja kui sellega saab veel ka lastele rõõmu pakkuda, siis minu jaoks on see topelt heameel. Ma olin väga üllatunud, kui Kidzone TV üks eestvedajatest mulle ühel päeval kirjutas. Muidugi olin ma koheselt nõus. Lähen iga päev tööle suure rõõmuga, sest mulle väga meeldib seda teha.

Kuula ja vaata!

Kuidas meeldib?