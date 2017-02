Kevin Renno Võitlusspordi Akadeemia viis sportlast astuvad Fightland võitlusringi

"Fightland on küllaltki kõrge tasemega võistlus, eriti arvestades, et ringis saab näha kahte Eesti KO meistrit, Mirkko Moisarit ja Hendrik Themast," selgitab akadeemia looja Kevin Renno. "Õhtu peamatš on Mirkko Moisar ja Cristian Doreli vahel. Moldovalane on ka King Of Kingsi endine maailmameister ja juba see näitab, mis tasemel võistlusmatšidega on tegu."

Astrid Johanna Grentsi vastaseks on Elsa Pippuri Soomest, võisteldaks K-1 reeglites ja kaalus kuni 55 kilogrammi. Taur Guitor võitleb Maikel Asturi vastu klubist Viimsi Tigers (K-1, -75 kg) ja Karl-Joonatan Kvelli vastseks on Alex Nigu klubist Wiru treening (K-1, -75 kg).

Kaks matši, milles osalevad akadeemia meessportlased, on rahvusvahelised.

Hendrik Themas kohtub ringis tuntud leeduka Vaidas Valanciusega (K-1, -77 kg) ja Mirkko Moisar moldovalase Cristian Doreliga (K-1, -73 kg). "Themase vastaseks on kogenud Leedu sportlane ja ma ootan huviga, kas Hendrik jätkab oma KO võitude rida," räägib Kevin Renno.

"Guitoril ja Kvellil on põnevad matšid kaasmaalaste vastu ja noor tütarlaps Astrid Johanna Grents teeb oma esimese poolprofimatši Soome esindaja vastu. Usun, et kõik meie sportlased on väga hästi ette valmistatud, aga see ei tähenda, et neil saab lihtne olema, sest vastased on kõigil väga tõsised, kui vaadata nende kogemusi."

K-1 reeglite järgi toimub kaalus kuni 67 kilogrammi veel matš Tarmo Kõrs (Keila TPK) vs Janar Viner (Paide TPK) ja kaalus kuni 77 kilogrammi fight Toivo Pettinen (Pärnu) vs Remy Alliksoo (Viimsi Tigers).

Kaks matši leiavad aset poksis — Aleksander-Leonhard Erm (Tallinn) vs Harri Kirss (Viljandi), kaalus -95 kg ja pro-poksis Rain Karlson (Tallinn) vs TBA, kaalus -91 kg. Keila Tervisekeskuse uksed avatakse kell 18, matšid hakkavad pihta kell 19.