Vaba Lava otsib uuslavastusse etenduskunstikke ja IT-spetsialiste

Lavastajad Chris Kondek ja Christiane Kühl otsivad vabatahtlikke videokunstnikke, IT-spetsialiste, tantsijaid, näitlejaid ja teisi etenduskunstnikke osalema Vaba Lava 2016/2017 hooaja kuraatoriprogrammi lavastuses «Eritunnused».

«Ootame osalema tudengeid ja spetsialiste igas vanuses. Otsime kunstnikke, kes on huvitatud e-eesti teemast ja sellest, kuidas võiks seda laval visualiseerida.»

Lavastus keskendub digitaalse maailma arengule ja muutustele ning mis see meie ellu toob – meie arusaamadesse privaatsusest, territooriumist ja kehast.

Kui ühest küljest on need muutused globaalsed, kuna maailmas toimub kõik üha enam netipõhiselt, on Eesti siiski eriline juhtum, olles end viimase kümnendi jooksul e-Eestina taasloonud. Seega, vaadeldakse riiki kui globaalsete arengute mudelit ning projetseeritakse sellel oma tulevikuvisioonid ja -hirmud.

Lavastuse arendamiseks tahavad lavastajad uurida Eesti e-situatsiooni ja leida erinevaid viise selle visualiseerimiseks – näiteks andmete visualiseerimist, video, liit-reaalsust ning käsitsi tehtud joonistusi. Välja arendatakse ka fiktiivne narratiiv, mis on strukturaalselt avatud faktidele ja ajaloolistele andmetele.

Proovid toimuvad veebruaris, märtsis ja mais. Kellaajad saab osalejatega jooksvalt kokku leppida, kuid osalejad peaksid olema valmis lavastajatega töötama 2-3 tundi päevas.

I tööfaas: 23. veebruar – 4. märts, 2017

II tööfaas: 10. - 21. mai, 2017

«Eritunnuste» etendused toimuvad 22. - 28. mai, 2017

Töökeel proovides on inglise keel.

Osalemiseks palume saata oma CV ja lühike ingliskeelne motivatsioonikiri aadressile tiiu@vabalava.ee.