Eestis jagatakse esimest korda sotsiaalmeediaauhindu

Sisuloojaid, kes regulaarselt postitavad YouTube’is, Instagramis, Snapchatis, Musicallys ja Facebookis, auhinnatakse neljas kategoorias ja välja antakse ühtekokku 23 tiitlit.

Võitjad selguvad kolmel viisil: rahvahääletuse tulemusel, statistika põhjal ja žürii otsusel. Hindamisel kaasatakse oma ala sõltumatuid spetsialiste nii fotograafia, videograafia, kirjanduse kui ka brändingu ning sotsiaalmeedia valdkonnast. Lisaks selgub ka rahva lemmik, hääletus on avatud kodulehel kuni 03.03.2017.

2016. aasta jooksul on 18 100 Eesti YouTube’i kasutajat laadinud vähemalt ühe video üles. Aktiivselt toodab Eestis YouTube’i sisu enam kui kaks tuhat kasutajat. Kokku said Eesti YouTube’i kasutajate videod eelmisel aastal 252 miljonit vaatamist.

“Sotsiaalmeedia on noorte jaoks number üks meediaplatvorm ja on inimesi, kes panustavad kvaliteetse sisu loomisesse igal võimalusel. On aeg neid tunnustada ja eeskujuks tuua,” avaldas Eesti youtuberite kommuuni eestvedaja ja ürituse üks korraldajaid Martti Hallik, kelle sõnul on eesmärgiks muuta ürituse toimumine igaastaseks traditsiooniks.

Martti Hallik / Martti Hallik

Ürituse peasponsoriks on Swedbank, kes annab välja eriauhinna sisuloojale, kes on oma postituste abil kõige enam panustanud finantskirjaoskuse edendamisesse.

„Näeme, et sisuloojatest on saamas üha olulisemad noorte mõjutajad ja see on paljuski paratamatus. Sestap soovime panustada sellesse, et noorte poolt loodud sisu oleks üha kvaliteetsem ja sisuloojad annaksid noortele head eeskuju,“ avaldas Swedbanki sotsiaalmeedia juht Kristel Leif, kelle sõnul on oluline roll ka lapsevanemate teadlikkuse tõstmises. „Paljudel lapsevanematel on endiselt küsimused, kes on youtuberid, mida nad teevad ja miks noored neid jälgivad? Et neid teemasid avada korraldame 28. Veebruaril avaliku seminari, kus nii youtuberid ise kui ka nende vanemad annavad neile küsimustele vastused.“

Eesti sotsiaalmeedia auhinnad Playnupp auhinnagala toimub 04.märtsil kell 15.00 Solarise Apollo kinos.

Rohkem infot kodulehel.