Kuula: Liis Lemsalu Eesti Laulu finaallugu sai eestikeelse õe

„Meie armsa riigi suure päeva puhul ning eesti keele austuse märgiks otsustasin, et lisaks ingliskeelsele originaalile oleks väga tore kaasmallasi üllatada emakeelse versiooniga oma Eesti Laulu finaalis osalevast loost „Keep Running“. Lisaks on päris palju olnud juttu, et eestikeelseid võistluslugusid on vähe – no pole probleemi, kingin teile kodumaal kuulamiseks eestikeelse loo,“ jutustab Liis Lemsalu naljatades.

Originaalis lauljatari enda kirjutatud ingliskeelsetele sõnadele andis uue kuue sõnameister Aapo Ilves: „See oli mul kuues koostöö Liisiga ja tulemus sai sujuv, kerge ja hoogne ning täpselt Liisi häält arvestav. Ingliskeelsete huilgamispõhiste laulude kadude ja moonutusteta eestindamine pole teps mitte lihtne ülesanne. Kõige toredam on see, et suutsin laulu sisu jätta täpselt samaks, nagu ingliskeelsel algupärandil, ja pigem mõjub tõlkena hoopis originaal.“

Eesti Lauluakadeemia laulukirjutajate laagris sündinud loo muusika autoriteks on lisaks Liisile Mihkel Mattisen ning kaks rootslasest produtsenti Gustaf Svenungsson ja Magnus Wallin, kes olid ka Liisi eelmise aasta suurhiti „Sinu ees“ autorid. Noormehed ei ole Eurovisioonil uued tegijad, nende looming on tänavu näiteks Suurbritannia võistlustules ning 2015. aastal saavutas nende produtseeritud Polina Gagarina lugu „A Million Voices“ lauluvõistlusel teise koha.

Mõlemas keeles on loole lõppviimistluse andnud Liisiga varemgi korduvalt koostööd teinud tunnustatud Svante Forsbäck, kelle projektide hulka kuuluvad näiteks: Rammstein, Michael Monroe ja Apocalyptica.

„Mul on äärmiselt hea meel, et osalen Eesti Laulul looga, millele olen üks muusika autoritest. Ja mulle tõepoolest see lugu väga väga meeldib! Eesti Laulu finaalis olen laval ingliskeelse originaaliga, kuid edaspidi kontsertidel kuulete mind taas eesti keeles laulmas,“ lisab Liis.

Eesti Laul 2017 finaal toimub 4. märtsil Saku Suurhallis ning seda kannab üle ETV ja Elu24 veebiportaal.