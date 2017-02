Rootslastest politseinikud: USA dokumetaalfilmi tegija võttis meie sõnad kontekstist

Trumpi sõnul peab USA pingutama, et riik oleks turvaline, samas on Euroopas tekkinud suured probleemid terrorismiga, edastab Yle.

«Meie eesmärgiks on turvaline USA. Vaadake, mis toimus möödunud jõulude ajal Saksamaal. Sama toimus eile ka Rootsis, kes oleks seda võinud arvata? Rootsi on võtnud vastu palju põgenikke ja selle tõttu on neil tekkinud probleemid, mida varem ei olnud,» teatas Trump möödunud laupäeval Floridas peetud kõnes.

Trump selgitas hiljem, et teda ajas segadusse Fox Newsi näidatud dokumentaalsaade Rootsi olukorrast.

Selles saates intervjueeris saatejuht Tucker Carson dokumentaalfilmide tegijat Ami Horowitzi, kes tegi Rootsi migratsioonipoliitikast rääkiva lühidokumentaalfilmi «Stockholm Syndrome».

Horowitz intervjueeris kahte rootslasest politsenikku Anders Göranzoni ja Jacob Ekströmi, kes rääkisid Rootsi gängivägivallast.

Göranzoni ja Ekströmi sõnul muutis Horowitz nende öeldut sellega, et liitis küsimused, mida ta alguses ei esitanud, jättes sellega mulje, et Rootsis on sisserändajad tekitanud suuri sotsiaalprobleeme ja vägivallalaine.

Rootsi politsenike sõnul ei tea, kas nad peaksid Horowitzi teguviisi peale nutma või naerma, kuid kindlasti on tegemist väga viletsa ajakirjandusega.

Politseinikud ei ole veel võtnud Horowitziga kontakti, et asjad selgeks rääkida, kuid nad kaaluvad seda.