Videoblogi: 30-aastaseks saanud Kerli tunneb, et ta ei võlgne kellelegi selgitust

«Ma sain kolmekümneseks! Mulle meeldib vanemaks saada. Iga möödunud päevaga tunnen enda ja maailma vastu rohkem austust,» ütles Kerli.

«Varem ma nõudsin austust, aga nüüd olen jõudnud kohta, kus mõistan, et ma ei pea midagi nõudma. Ma pean lihtsalt olema elus ja armunud ja andma välja armastust. Ma ei võlgne kellelegi selgitust. Selle asemel, et üritada inimesi muuta, ma lihtsalt lahkun. Ma ei seosta end lugupidamatusega ja ebaaususega. Sellist jama ma enda ellu ei taha. Tunnen, et muutun pidevalt paremaks ja elu läheb paremaks.»

«Arvasin varem, et kõik väärtuslik peab tulema raskeid teid pidi ja sinus peab olema üllas võitlushimu, mis need asjad sulle toob. Viimased paar aastat on mulle õpetanud, et kui asi on liiga raske, siis ma ei taha selles osaleda. Ma tahan olla õnnelik, tahan olla inimeste ümber, kes toovad minus parima ja keda ma imetlen,» seletas Kerli.