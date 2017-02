Paparatso: Jeremy Clarkson naudib romantilist puhkust uue kauni tüdrusõbra seltsis

Saate «The Grand Tour» 56-aastane staar ja tema 46-aastane kallim Lisa Hogan jäid paparatsode kaamerate ette Barbadosel lõõgastudes. Vaata pilte Daily Mailis.

Jeremyt ja Lisat on viimastel kuudel kolm korda avalikus kohas koos nähtud. Lisa on Iirimaal sündinud kolme lapse ema, kelle eksmees on tuntud playboy Baron Bonkers. Clarksoni 21 aastat kestnud abielu eksnaise Francesiga sai ametlikult läbi 2014. aastal.