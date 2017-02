Saa tuttavaks! Üle-Eestilise rokk- ja metalbändide konkursi võitja selgunud

Võistlustulle viskus üle 20 kollektiivi, kellest 16 pääses edasi eelvoorudesse. Seitsme bändi finaalis tuli esikohale Tankist, kes sai auhinnaks 666 eurot ning 66 erikujundusega kitarrimediaatorit.

Teise ja kolmanda koha saavutasid vastavalt pealinna bändid Bourbon Sugar ning Nuclear Monarch.

Bänd, kes salvestab öises kirikus religioonivastase loo. Bänd, kes on alati aus ja otsekohene. Aeg ja koht ei ole tegurid – loevad sõnum ja kvaliteet. See bänd on Tankist. "Meie kiire, vali ja range thrash metal on mürisenud ühel laval legendidega The Exploited, Metsatöll, Loits, J.M.K.E., Tharaphita ja teised ning oleme võitnud üle-Eestilise rokk- ja metalbändide konkursi FUBAR 666," kirjeldab end Tankist Elu24-le.

"2014. a alustasime kontserttegevusega ja avaldasime viieloolise kodukootud demo CD-R „Mortuary“, mis võeti Eesti metalmaastikul soojalt vastu ning pandi peagi Trash Can Dance'i kaudu kassetile. 2015. a võtsime linti kuueloolise loomutruu speed-thrash EP „Be Offended“. Pärast paari singlit ja panust rahvusvahelisse projekti „Trench Art – A Tribute To Loits“, oleme valmis sihtima relvad halastamatu täispika debüüdi „Unhuman“ üllitamise suunas, ent ei sea samme stuudiosse enne, kui iga lugu ja detail on lihvitud thrash metali igikestva klassika vääriliseks – teame, et 2017. aastal ilmutame šedöövri."

Sõjamasinat opereerivad:

Kevin Marks – kitarr ja vokaal

Ivo Laanelind – kitarr, taustavokaal

Joonas Kisand – trummid

Henry Torm – bass