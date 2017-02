Galerii ja video! Kristina Viirpalu - esimene eestlane New Yorgi moenädalal

Kristina Viirpalu uus kollektsioon «VIIVI» põhineb imelistel vanadel tikandi- ja kudumistehnikatel, mida valdasid ajalooliselt tugevad ja iseseisvad naised Eesti mereäärsetes kalastuskülades.

Kollektsioon on inspireetitud külmadest põhjamaa talvedest ja sajanditepikkustest käsitöö traditsioonidest. Peened ja keerukad tikandimustrid, uhke tunnusmärk püsima jäämisest ja ilu armastusest ka rasketel aegadel, on saanud modernseks kõrgmoeks. üks disaineri lemmikuid on Eesti käsitöö kroonijuveel - traditsiooniline Haapsalu sall. Nii peene tekstuuriga, et seda saab tõmmata läbi sõrmuse, on see inspireerinud looma peeneid, õrna vormiga pruutkleite ja käsitsi valmistatud õhtukleite ning bodisid.

«VIIVI» on enesekindel, seisab kindlalt tugevatel traditsioonidel ja on täis joie de vivre`d ehk eesti keeli elurõõmu.

Vaata pilte ja videot!