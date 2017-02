Meie missikandidaadid said õpetussõnu oma ala proffidelt

Seminaril osalesid varasemad Miss Estonia tiitli võitnud Madli Vilsar ja Cathy Tullkvist.

Madli Vilsar on sündinud 1991 aastal ning võitis Miss Estonia tiitli aastal 2011.

Madli rääkis tüdrukutele, kuidas ta sattus missivõistlusele osalema ning kuidas tema teekond nägi välja. Julgustas türukuid olla rohkem enesekindlamad.

Miss Helsinki 2017 Sephora Ikalaba oli samuti lahkelt nõus nõu jagama ja saatis kandidaatitele mitu videot, kus rääkis oma teekonnast Miss Helsinki 2017 võiduni.

Sephora rääkis rassisimist ning sellest kuidas teda kiusati ja kui raske oli tema jaoks see teekond läbi teha. Teda aitasid lähedased inimesed, kes julgustasid teda ning olid toeks. Sephora ütles, et ei tohi hinge võtta seda, mida räägivad teised inimesed sinu kohta, hinges tuleb hoida seda, mida lähedased inimesed sinust arvavad sest just nemad teavad sind kõige paremini.

Missikandidaate külastas ka Miss Estonia 1989 Cathy Tullkvist, kes oli väga lahke ning rõõmus. Ta jagas meie finalistidega oma sära saladust.

Viimasena jagas Marleen Roosna finalistidele nippe, kuidas laval kõndida ning milline peaks olema kehahoiak poodiumil. Samuti aitas ta tüdrukutel aru saada, et millega nad edasi soovivad tegeleda ja kust nad alustama peaksid.

Finaalüritus toimub 03. märtsil Hilton hotelli suures balliruumis.