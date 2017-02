Video: Austraalia teadlane leidis, kuidas saab ketšupi klaaspudelist kerge vaevaga kätte

Austraalia Melbourne’i ülikooli teadlase Anthony Sticklandi sõnul leiutas ta viisi, kuidas ketšupit on klaaspudelist võimalik kerge vaevaga kätte saada, edastab foxnews.com.

Sticklandi teatel tuleb arvestada sellega, et ketšup on tehnilises võttes kreem, mitte vedelik, olles mõnevõrra sarnane hambapastaga ning ei allu reeglitele, mis käivad vedelike nagu piim ja vesi kohta.

«Ketšup on põhimõtteliselt tomatikaste, milles on alles viljaliha ja selles on klompe. Ketšupi kättesaamiseks tuleb rakendada mõnevõrra jõudu, kuid seda tuleb teha õigesti, läbides kolmeastmelise protsessi,» teatas Stickland.

Esmalt tuleb pudelit tugevalt rapudata, et ketšup muutuks ühtlasemaks ja tuleks pudeli seinalt lahti. Raputamisel tuleb kork kinni hoida, muidu võivad kõik kohad tomatilöga täis olla.

Siis tuleb ketšupipudel pöörata tagurpidi nii, et põhi on ülespoole, sest siis langeb ketšup korgi suunas.

«Kui ketšupipudeli põhja on jäänud vaid tilk, siis tuleb raputada pudelit tugevalt ja vajadusel anda põhja vastu tugev hoop, et viimased jäänused lahti tuleksid ja ava juurde jõuaksid,» selgitas teadlane.

Viimaseks sammuks on pudeli tõstmine poolpüstisesse asendisse, umbes 45 kraadise nurga alla. Sellises asendis on tihket ketšupi pudeli suu juures piisavalt, et see sealt välja voolaks.

«Ühe käega tuleks hoida kaldus pudeli kaelast, teise käega lüüa paar korda pudeli põhja vastu, ketšupipudeli liigutamisel voolab välja ühtlane juga. See viis võib kirjelduse järgi tunduda töömahukas, kuid tegelikult on see kõige ökonoomsem ketšupi kätte saamise viis,» teatas austraallane.

Stickland lisas, et kui pudeli suu juurde on tekkinud ketšupist «kork», siis tuleb see lõhkuda ja ketšup voolab uuesti nagu peab.