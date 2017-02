Toonimuutusega juuksevärvi loojaks on ilutoodete looja, keemik ja okultist, inglanna Lauren Bowker, kes on koos oma firmaga The Unseen teinud näiteks Swarovski jaoks vääriskividest diadeemi, milles olevad kivid vahetavad värvi vastavalt ajutööle ning jaki, mis reageerib õhu saastatusele, edastab Wired.

Bowkeri sõnul on noored naised juba ammu oodanud värvi muutvat juuksevärvi ja nüüd on see olemas.

«Unistasin juba teismelisena sellisest juuksevärvist. Katsetasin ja nüüd on olemas juuksevärv, mis muutub vastavalt temperatuurile. Tegemist on juuste ja nahasõbraliku värviga,» teatas värvi looja.

Juuksevärvi muutus tekib, kui temperatuurikõikumine lõhub värvi molekulide sidemeid.

Bowker on seni loonud viis tooni muutvat juuksevärvi: mustast punaseks, mustast valgeks, hõbedasest siniseks, sinisest valgeks ja mustast kollakseks. Uued juuksevärvid peavad vastu umbes kolm pesukorda.

Londoni moenädalal esitlesid uusi juuksevärve Storm moemaja modellid, kellest tehti videoid, mille on juuste värvimuutust näha.

Bowkeri sõnul on ta juuksevärvi kritiseeritud, kuid kristiseerijad ei ole seda ise katsetanud ja ta soovitab neil katsetada. Lehekülje Dazed toimetaja teatel ta katsetas värvimuutvat juuksevärvi ja see toimisi.

«Juuksevärv muutub, kui minnakse soojast ruumist välja jahedasse ja vastupidi, jahedast sooja. Lisaks reageerib uus juuksevärv mõnevõrra ka inimese kehatemperatuurile. Juuksed võivad värvi muuta näiteks siis, kui inimene punastab, ta südametöö kiireneb ja kehatemperatuur tõuseb» teatas Bowker.

Uus viie muutusetooniga juuksevärv ei ole veel masstootmises, kuid selle looja loodab mõne suure juuksevärve tootva firmaga tootmiskokkuleppe sõlmida ning et juuksevärv jõuab tarbijateni juba selle aasta lõpul.

Bowkeril on veel üks suur eesmärk, tuua rohkem naisi teaduse ja katsete juurde, tehes seda läbi ilutööstuse.

Videot vaata siit.