Vaata: Madonna jagas skandaalist hoolimata vahva video oma adopteeritud kaksikutest laulu lõõritamas

Madonna postitatud videoklipis laulavad samasuguseid triibulisi magamisriideid kandvad armsad kaksikud lugu «Twinkle, Twinkle Little Star». Klaveril saadab neid 11-aastane õde Mercy.

"Väike öömuusika," kirjutas staar lõbusa video pealkirjaks.

Madonna postitas video mõnda aega pärast skandaali laste isa Adam Mwale'iga, kes väitis, et teda on eksitatud seoses kokkuleppega laste adopteerimisel. Nimelt arvas mees, et ta saab lapsed ühel päeval omale tagasi.