USA rahandusministri kihlatu on kogunud kuulsust alastistseenidega

35-aastane Linton on mänginud koos selliste suurte staaridega nagu Tom Cruise, Meryl Streep ja Robert Redford, edastab Daily Mail.

Linton sattus möödunud aastal meedia tähelepanu alla oma Aafrika mälestusteraamatuga «Congo’s Shadow», milles kriitikute arvates on väljamõeldisi.

Louise Linton / Mandel Ngan/AFP/Scanpix

Lintoni teatel töötas ta 1999. aastal 18-aastase vabatahtlikuna Aafrikas Zambias, kus ta oleks peaaegu hukkunud, kuna sattus kokku Kongo Demokraatlikust Vabariigist pärit relvastatud mässulistega, kelle eest tuli tal põgeneda.

Näitlejanna mälestusteraamatut internetis lugenud zambialaste teatel naine valetab ning loost olevat puudu vaid Tarzan ja Mowgli.

Lintoni agendi Mike Sitricki sõnul staar ei valeta, vaid sattus ebaõiglase kriitika alla.

54-aastane Mnuchin on USAs rahandusministri ametis olnutest kõige jõukam, ta varanduse suurus on umbes 400 miljonit dollarit.

USA meedia arvates ei sobi selline «jõukur», kes on endine Wall Streeti pankur ja filmiprodutsent, rahandusministri ametisse, kuna ta ei tunne raha tegelikku väärtust.

Louise Linton mängib psühholoogilises põnevikus «Intruder» naist, kes jääb üksinda koju, kui ta mees, keda kehastab muusik Moby, sõidab ärireisile Jaapanisse, ning majja tungib võõras.

Teada on, et Lintoni kaasstaar Moby on karmisõnaline Trumpi kriitik, kelle sõnul ei saa Trumpi ega tema administratsiooni usaldada. Samas ei takistanud see tal mängimast filmis koos näitlejannaga, kelle mees kuulub Trumpi lähikonda.

Louise Linton sündis ja kasvas üles Šotimaa pealinnas Edinburghis, elades Edinburghi eeslinnas Dalkeithis, kus asub nende pere loss Melville Castle.

Linton õppis kohalikus Fettesi kolledžis ja siis suundus õppima Londoni muusika- ja näitekunsti akadeemiasse. Hiljem täiendas ta haridust USAs Californias asuvas Pepperdine’i ülikoolis, kus õppis ajakirjandust. Teda huvitas näitlemine ja ta sai kõrvalosi seriaalides, kaasa arvatud «CSI: New York».

Louise Linton / MAVRIXONLINE.COM/MAVRIXONLINE.COM/Scanpix

Lintoni kihlatu Mnuchin lahutas 2014. aastal abielu Heather deForest Crosbyga, kellega tal on kolm last.