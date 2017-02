Galerii! Naiseks olemise aadetest kantud MUST pop upi moeõhtut külastas kirev seltskond

Feminiinsusest inspireeritud moeetendusel sai esmakordselt tutvuda Soome rõivabrändiga JOLIER, Leedu kudumimärgiga ROBI AGNES, kodumaise SugarRush Designi ning Lätist pärit Nela Strenge Gemsi loominguga.

MUST pop upi moeõhtut Butterflys külastas kirev seltskond / Rasmus Kooskora

Värskeid kevadkollektsioone esitlesid One Wolf, LÄHEB, Diana Arno Fashion, Piret Kuresaar Design, Donna Nordica, naiselikke looke täiendasid aksessuaarid sellistelt disaineritelt ja brändidelt nagu Kadri Kruus, MERÏKH, Lisa Kroeber Jewellery, New Vintage by Kriss, Nela Strenge, KUMA Design, By Agureeva, Seco, Kristi Liiva Jewelry, Astrid Rajalo Leather Design, Eve Rüütli ja Tie&Apron.

Butterfly Lounge'is toimunud moeõhtul esines ka laulja Samuel Reinaru ning esimesi saabujaid tervitas Louis Raison Estonia.

Hüpikpood MUST pop up on igapäevaselt avatud Viru Keskuse 2. korrusel. Märtsi lõpuni on MUST pop up avatud ka Telliskivi Loomelinnaku poetänaval.