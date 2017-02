Bastille’i soojendab Eesti elektroonilise muusika lipulaev NOËP

NOËPi nime taga peidab end Tenfold Rabbiti endine solist Andres Kõpper, kes on oma sooloprojektiga tähelepanu köitnud üle maailma.

Aasta tagasi ühendas ta jõud Rootsi Sony Musicu meeskonnaga, kus töötavad täna inimesed, kes on muuhulgas nimeka tantsumuusikaartisti Avicii taga. NOËPi debüütsinglit «Move» on kuulatud Spotifys juba üle 6,5 miljoni korra.

Alles möödunud kevadel soolokarjääri alustanud NOËP esines suve lõpus esimese eestlasena Soome kuulsal muusikafestivalil Flow, varem on artist üles astunud publiku poolt armastatud festivalidel nagu Positivus ja Weekend. Oktoobris esitles NOËP oma uut singlit “Rooftop” katusekontserdil Solarise keskuses, sama laul võitis sel aastal Eesti Muusikaauhindade jagamisel parima laulu tiitli. Bastille'i soojendajana annab NOËP oma seni suurima kontserdi kodumaal.

Bastille'i suurepäraseid hittlugusid «Pompei», «Of The Night», «Good Grief» ja «Things We Lost In The Fire» saab kuulata juba kuuendal märtsil Tallinnas Saku Suurhallis. Bastille tutvustab Eestis oma septembri alguses ilmunud albumit «Wild World».

19 singlist koosnev kauamängiv on juba võitnud fännide ja kriitikute südameid, pälvides NME auhindade jagamisel parima albumi tiitli. «Kui te mõtlete, kas Bastille suudab luua uue «Pompeii», siis muretsemiseks pole põhjust. Nad tegid seda terve uue plaadi jagu,» kirjutas kriitik Charlotte Gunn NME veergudel.

Suurepärane uudis NOËPi fännidele. Müügile on paidatud 200 erihinnaga fännipiletit parterisse, ehk kõige vahetumasse fännialasse. Piletilevi kood ainult kiirematele on «rooftop».