Psühhiaatreid hoiatati, et nad Trumpi analüüsimisega «vinti üle ei keeraks»

Juba USA presidendivalimiste kampaania ajal hakkasid nii professionaalsed kui isehakanud psühhiaatrid Trumpi sõnu, hoiakuid ja käitumist analüüsima ning see on jätkunud, edastab The Independent.

Trumpi on tembeldatud nii psühhopaadiks kui sotsiopaadiks, kuna tal olevat olemas jooned, mis neid kahte seisundit iseloomustavad.

Professionaalsete psühhiaatrite arvates on president Trumpil psühhiaatriline probleem, tõenäoliselt on ta nartsissist, mille tõttu ta käitumine on tavapärasest väga erinev.

Donald Trump / Alex Brandon/AP/Scanpix

Alates Trumpi võimule saamisest on meedia kajastanud pidevalt Trumpi vaimset seisundit, teatades et presidendiga «ei ole kõik korras», samas aga puuduvad ajakirjanikel konkreetsed andmed Trumpi vaimse tervise kohta ja kõik on spekulatsiooni tasemel.

«Möödunud aasta USA presidendivalimised olid erilised ja selle tõttu hakati kandidaatidele meedias tegema psühhoanalüüse, kuid need analüüsid ei ole professionaalsed, seega on need ebaeetilised ja vastutustundetud,» teatas APA president Maria Oquendo.

Trump ei ole USA ajaloos siiski esimene poliitik, keda meedias pidevalt analüüsitakse. 1964. aastal analüüsisid USA psühhiaatrid siis vabariiklaste presidendikandidaadiks olnud Barry Goldwaterit ja leidsid, et tal on vaimseid kõrvalekaldeid.

USA väljaanne Fact kontakteerus Goldwateriga seoses 12 000 psühhiaatriga, kellest 2400 oli nõus kandidaati analüüsima ning pool nendest leidsid, et Goldwater ei sobi oma isikuomadustelt presidendiks.

Goldwater pidas Facti küsitlust solvamiseks ja privaatsuse rikkumiseks, ta andis väljaande kohtusse ja võitis. See juhtum tõi kaasa muutusi USA psühhiaatrite eetikakoodeksis, lisadese sellesse niinimetatud Goldwateri reegli.

«Vahel küsitakse psühhiaatritelt arvamust avaliku elu tegelaste seisundi kohta või isiku kohta, kes on meedia eest enda kohta käivat informatsiooni varjanud. Sellisel juhtumil tohib psühhiaater avalikustada vaid oma üldise eksperthinnangu, mitte minna sügavuti ega paljastada analüüsitu kohta eridetaile. On ebaeetiline kui psühhiaater pakub oma professionaalset analüüsi ilma, et kõne all olev isik oleks sellega nõus ja ta avaldab selle ilma analüüsitava ametliku nõusolekuta,» seisab Goldwateri reeglis.

APA teatel on Donald Trumpi analüüsimisel Goldwateri reeglit rikutud.

Donald Trump / KEVIN LAMARQUE/REUTERS/Scanpix

Maineka Harvardi ülikooli meditsiinikooli endine juht Jeffrey Flier on veendunud, et Trump on nagu psühhiaatriaõpikust pärit nartsissisti näide.

Briti Oxfordi ülikooli psühhiaatri Kevin Duttoni sõnul on Trumpil rohkem psühhopaatilisi jooni kui seda oli Natsi-Saksamaa diktaatoril Adolf Hitleril.

On ka neid USA psühhiaatreid, kelle arvates mõjub president Trump oma räige «trumpismiga» ameeriklaste vaimsele tervisele üldjoontes kahjustavalt.