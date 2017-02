Porsche golfivõistlus saadab võitjad Istanbul Park ringrajale autorooli

See on elamus- ja treeningpäev, kus osaleb korraga kuni 50 inimest erinevatest riikidest.

Võitja päralt on rohkem kui 15 parima varustuse ja tipptasemel sooritusvõimega sportautot ja elukutselised Porsche instruktorid. Raja pikkus on 5,338 kilomeetrit, kurve on 14. Elamuspakett sisaldab ühte rajapäeva, lennupileteid edasi-tagasi, majutust 2 ööks, viietärnihotelli, kohapealseid transfeere ja toitlustust.

Teise koha auhinnaks on Suuresta Golfi, uue nimega Rae Golfiklubi 18-raja mänguõigus 2017. aasta hooajaks ning mõlemad auhinnad kehtivad nii naiste kui ka meeste grupi võitjale.

«HCP Matchplay toimub 3 kuu jooksul ja arvan, et see on huvitav formaat, kus kõigil on võimalus, kellegil väga eelist pole. Sellest tuleb emotsionaalne sari!» arvab üks korraldajatest ja Golf Experience loojatest Kristo Tullus.