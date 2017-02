Britid jagasid Trumpi pärast muretsevatele ameeriklastele stressipalle

The Independenti teatel on USA teadusringkonnad mures, kuna vabariiklasest ja miljardärist president on teadusteemade ja -probleemide, eriti aga kliimamuutuse suhtes ignorantne.

Teadlased kardavad, et Trump suunab maksuraha teadusest eemale, andes selle sõjaväele, ehitades selle eest USA-Mehhiko piirile migrantidevastase kaitsetara ja teistele tema silmis tähtsatele projektidele.

Teadlaste teatel on tagasilöögiks ka see, et Trump keelas seitsme moslemiriigi kodanike sissesõidu USAsse, mõjutades sellega negatiivselt USA teadusuuringuid.

Britid jagasid ameeriklastele punaseid Briti kuningliku krooniga stressipalle Bostonis toimunud iga-aastasel kahe riigi teadlaste konvrentsil.

Briti teadlased lasid sellised pallid teha Teise maailmasõja ajal Ühendkuningriigi kaitsevõimude poolt välja mõeldud hüüdlauset «Keep calm and carry on» omal viisil interpreteerides.

Selline hüüdlause loodi juhuks kui sakslased oleks Briti saared annekteerinud, kuid britid suutsid end kaitsta ja natsi-Saksamaa ei tunginud Ühendkuningriiki. Nimetatud üleskutse oli teada, kuid seda ei kasutatud kunagi ametlikult.

Ameeriklastele jagatud stressipallide projektiga seotud allika teatel on tegemist tüüpilise briti huumoriga, samas aga reklaamiti selle abil USAs Briti teadust ja teadlasi.

«Meie eesmärgiks oli anda ameeriklastest kolleegidele midagi sellist, mis sobib lauakaunistuseks, kuid samas on ka kasulik ja naljakas. Nalja peab saama,» teatas allikas.

Osa USA teadlasi peavad sellis palli võllanaljaks või mustaks huumoriks.

Briti ja USA teadussuhete arendamise organisatsiooni konverentsil avalkõne pidanud teadlase Barbara Schaali sõnul kasutab president Trump retoorikat, mis mõjub teadlastele ähvardustena. Samuti teevad murelikuks Trumpi niinimetatud alternatiivfaktid ehk tema arusaamad ühest või teisest teemast.

Aprillis plaanivad nii USA kui teiste riikide teadlased korraldada Trumpi vastaseid proteste, kuna poliitikud nagu Trump on teinud oma poliitika ja arusaamadega teadusele suuri karuteeneid ja toonud kaasa osade teadusuuringute rahastamise vähenemise või koguni keelamise.

Pilti vaata siit.